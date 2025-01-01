Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl öncesi alınan tedbirler çerçevesinde, 5 gün boyunca yapılan denetimlerde bin 428 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde aranan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. 25-30 Aralık tarihleri arasında ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi için 2 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 104 gram kaçak tütün, 89 bin 120 adet içi doldurulmuş makaron, 10 kilıo 920 gram Maraş otu, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 62 adet elektronik sigara likiti, 287 adet sigara sarma makinesi, 3 adet mikromatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce iki ayrı evde yapılan aramalarda ise 7,5 litre sahte alkol, 235 santi litre sahte dolum alkol, sahte alkol üretiminde kullanılan 4 adet etil alkol şişesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Editör: İHA AJANS