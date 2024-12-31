İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan kişinin evinde yapılan adli aramada 920 litre el yapımı fermente alkollü içki, 70 litre satışa hazır distile alkollü içki, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 alkol yapımında kullanılan bakır kazan ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR