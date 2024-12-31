Çorum’un Alaca ilçesinde 2 otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat K. idaresindeki 19 AEA 147 plakalı otomobil ile Çorum Caddesi istikametinde seyir halindeyken Vali İsmail Fırat Caddesi kesişiminde, Fatih K. yönetimindeki 38 AIG 763 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Berat K., Fatih K. ve aynı araçta bulunan Elif N. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: İHA AJANS