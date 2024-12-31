AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç ve İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, ziyaretlerinde muhtarlar ve köy halkıyla bir araya gelerek talep ve istekleri dinledi.

Aluç ve Vargeloğlu, köylerde ihtiyaçların giderilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet için çalıştıklarını ifade etti. Aluç, “Köy ziyaretlerimiz kapsamında İl Genel Meclis Üyemiz Fehmi Vargeloglu ile birlikte bugün İnegazili köyümüz ve Bağdatlı köyümüzü ziyaret ettik. İnegazili köyü muhtarımız Rıza Savcıoğlu ve Bağdatlı köyü muhtarımız Celal Türkokuloğlu’na hoş sohbetleri ve misafirperverliği için teşekkür ederim” dedi.

Editör: Haber Merkezi