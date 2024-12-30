Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

Dere, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol ile yaptığı ziyaretle ilgili olarak, Sungurlu’da hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri istişare ettiklerini bildirdi.

Dere, “MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı'yı, Genel Merkezimizde ziyaret ettik. MHP Sungurlu İlçe Başkanımız Sn. Orhan Özyol ile birlikte yaptığımız ziyarette Sungurlu'muzda hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerle ilgili Sn. Milletvekilimizle istişarede bulunduk. Nazik kabulleri ve verimli istişareleri için kıymetli ağabeyim Sn. Vahit Kayrıcı'ya teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR