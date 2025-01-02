AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Diş Hastanesi) ve Ulukavak Mahallesinde Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Milletvekili Ahlatcı, hastanenin tam donanımlı olduğuna dikkat çekti. Yeni cihazların Çorum Diş Hastanesi’ne kazandırıldığının altını çizen Milletvekilli Ahlatcı, diş cerrahi operasyonlarının artık Çorum’da da yapılabileceğini, Samsun’a sevk işinin artık son bulduğunu dile getirdi.

Haftanın iki günü mesai dışı da çalışan Diş Hastanesi’nde hastalar ve çalışanlarla da sohbet eden Ahlatcı, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, çalışanlarında yeni yılını kutladı.

Milletvekili Ahlatcı daha sonra Ulukavak Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni de ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve hastalar ile bir süre sohbet etti. Sağlıkta ilimize kazandırılan tesisin hizmet kapasitesini artıracağını söyleyen Ahlatcı Çorum’un artık sağlıkta bölgesine hitap eder konuma geldiğini, bu önemli sağlık yatırımlarının Çorum’a ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.