Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi'ne Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Kız Yurdu durağından 15 dakikada bir otobüs hareket edecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “23 Aralık Pazartesi günü itibariyle hasta kabulüne başlayan Yeni Diş Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlarımız için Kız Yurdu durağından her 15 dakikada bir sefer düzenlenecek. Toplu taşıma araçlarımızla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kadar gelecek olan vatandaşlarımız Kız Yurdu durağına geçerek buradan aktarma ile Yeni Diş Hastanesi’ne geçiş sağlayabilecekler. Aktarmadan dolayı vatandaşlarımız ikinci bir ücret ödemeyeceklerdir. Diş Hastanesi’nden de aynı durağımıza araçlarımız ring yapmak suretiyle vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacaktır.” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ