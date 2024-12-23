İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Prof. Dr. Zehir’in yönetimindeki toplantıya sağlık kurulu başkan, başkan yardımcıları ile ilgili personel katıldı.

Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal tarafından vajinal doğumlar açısından dünyada ve Türkiye’deki durum, ilimizin normal ve sezaryen doğum oranları, normal doğum eylem planı ve faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumlar sonrası başkanlar, İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir’e görüş ve önerilerini sundu.

Toplantı değerlendirme ve başkanlıklarca gerçekleştirilecek eylem planı kararları ile sona erdi.

Editör: Haber Merkezi