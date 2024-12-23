Altın fiyatları 23 Aralık Pazartesi günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Fed’in politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesinin ardından gerileyen altın yeniden toparlanıyor. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Saat 13:00 itibarıyla gram altın 2 bin 976 lira, çeyrek altın 4 bin 865 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Aralık 2024 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

20 Aralık Cuma günü gram altın fiyatı 2 bin 938 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 805 liraya gerilemişti. 23 Aralık Pazartesi bugün ise gram altın 2 bin 976 TL’den, çeyrek altın ise 4 bin 865 TL’den işlem görüyor.