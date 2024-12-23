Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücret kaç TL zamlanacak? Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci nefeslerini tuttu bu soruların yanıtlarını beklemeye başladı. Tüm Türkiye'nin aylardır merak ettiği soruların yanıtı için artık son haftaya girildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısı bu hafta içerisinde yapacak ve 2025 asgari ücret zam kararını alacak. 3. toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu duyurmuştu.

İşverenin ise yüzde 25 dolayında bir zam teklifinde bulunacağı iddia edilirken; son düzlükte AK Parti kulislerindeki zam oranı da ortaya çıktı. Gözler ise bir yandan 4. toplantıya diğer yandan da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki 2025 asgari ücret ne zaman hangi tarihte açıklanacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte yüzde olası zam oranları ve kulislerde öne çıkan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Tüm Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlendi. Haftalardır herkes son kulis bilgilerini almaya çalışırken, bir yandan da hükümet kanadından yapılan açıklamalarla zamla ilgili bir ipucu yakalamaya çalışıyordu. Beklenen hafta ise geldi ve asgari ücret zammı için son viraj dönüldü.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN? HANGİ TARİHTE?

İşçi, işveren ve hükümet kanadının aynı masada olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında 3 toplantı geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

24 Aralık (yarın) ya da 25 Aralık (Çarşamba) günü yapılması beklenen son ve 4. asgari ücret toplantısında rakamın belirlenmesi bekleniyor.

İŞÇİ YÜZDE KAÇ ZAM İSTİYOR? İLK RAKAMI TÜRK-İŞ VERDİ

Asgari ücret için işçinin talebi belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NE?

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için yüzde 65'lik zam teklifi sonrası gözler işverene çevrilmiş durumda. Zam pazarlığında işveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in yüzde kaç zam talebinde bulunacağı merak edilirken; MÜSİAD "Yüzde 25'i geçmemeli" açıklaması yapmıştı.

TİSK'in için TÜRK-İŞ'in 29 bin 853 TL'lik asgari ücret zam teklifine sıcak bakmadığı bilinirken; pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

AK PARTİ KULİSLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, AK Parti kulislerinde konuşulan rakam da ortaya çıktı. Halk TV'de yer alan habere göre; AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre asgari ücret 24 bin TL'den az 25 bin TL'den de fazla olmayacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILIRSA KAÇ TL OLUR?

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

YÜZDE 20’LİK ZAMDA 20 BİN 402 LİRA

YÜZDE 25’LİK ZAMDA 21 BİN 252 LİRA

YÜZDE 30'LUK ZAMDA 22 BİN 102 LİRA

YÜZDE 35'LİK ZAMDA 22 BİN 952 LİRA