İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı bütçe toplantıları devam ediyor. Muhammed Fatih Temur yönetiminde düzenlenen Kasım ayı 19.’ncu oturumu bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başladı.

ELMALI GES’İN PLANI

KOMİSYONA HAVALE

Üyeler tarafından önerge verilmeyen ve gündem dışı konuşmanın yapılmadığı toplantıda daha sonra ise Vali Ali Çalgan havalesi ile gündeme gelen önerge ele alındı. Buna göre merkeze bağlı Elmalı Köyü’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) ile ilgili plan müellifince hazırlanan İlave Revizyon Nazım İmar Planı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

İKİ SU TESİSİ

YAPIMI İPTAL

Toplantıda daha sonra ise Çorum merkeze bağlı Arslan Köyü’nde sulama havuzu yapımı ile ilimiz Alaca İlçesine bağlı Mahmudiye Köyünde de havuzdan yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapım işinin yatırım ve çalışma programından çıkarılması görüşüldü. İl Genel Meclisi Başkanı Temur söz konusu gündem maddesini okutarak hem Arslan Köyü hem de Mahmudiye Köyü’ndeki projeler için su kaynağının yetersiz olduğunu ve bu nedenle yatırım programından çıkarılacağını söyledi.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal da kuraklık ve suyun debisini azalması nedeniyle Arslan köyünde yapılması planlanan yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırımdan bilgilerinin olduğunu ve yapılması planlanan yatırımlar için ayrılan bütçenin yine aynı köylerde başka işlerde kullanılmasını talep ettiklerini kaydetti. Gündem maddesi üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

2026 PERFORMANS

PLANI ONAYLANDI

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda son olarak ise İl Özel İdaresi’nin 2025-2029 Yılı Stratejik Planı uyarınca hazırlanan 2026 Yılı Performans Planı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Başak Gözde Taşkıran tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.



Komisyon Başkanı Taşkıran yapılan görüşmeler sonunda 2026’da yapılması planlanan 15 km. 1. Kat sathi kaplama yol yapım işinin 126.55 kilometre, 20.5 km olarak planlanan 2. Kat sathi kaplama yol yapım işinin 6 kilometre, 15 km bütümlü sıcak asfalt kaplama yol yapım işinin 63.1 kilometre olarak uygun görüldüğünü; 2 bin 100 metrekare kilit parke taşı yapım işinin ise programdan çıkarılacağını anlattı. 4 bin 100 adet trafik işaret ve levha alımı, personele yönelik 4 adet eğitim düzenlenmesi, 1000 adet HDPE boru alımı, 10 adet tarımsal ürün projesi, 6 adet hayvansal üretim projesinin desteklenmesi, 11 adet imar planı hazırlanması, 2 bin kilometre asfalt yama işi, 40 tan klor alımı, 100 adet çöp konteyneri alımı ve 350 adet çöp konteyneri tamir işinin teklif edildiği şekilde uygun görüldüğünü anlatan Taşkıran, 6 adet köprü, menfez, istinad duvarı sanat yapısının programdan çıkarılarak buraya ayrılacak ödeneklerin aynı işler için Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce yapılmasına karar verdiklerini söyledi.

Ayrıca 7 adet kanalizasyon, 5 adet yeni olmak üzere 20 adet içmesuyu tesisi projesi, Bin 100 hektarlık alanda yağmurlama ve damlama sulama tesisi, 108 hektar alanda yeni sulama tesisi ve 175 hektar alanda sulama tesisi revizyonunun da performans programından çıkarılarak işlerin KHGB aracılığıyla yapılması, makine parkına 11 adet araç alımı işinin ise 2 adet araç olarak değiştirilmesini de uygun gördüklerini belirten Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Başak Gözde Taşkıran, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı imar kanunu hükmü gereği 65 adet kaçak yapı denetiminin yapılması ve yıkılması işi ile 3194 sayılı imar kanunu hükmü gereği 7 adet riskli ve metruk yapının denetiminin yapılarak yıkılması işinin ise 2026 Yılı Performans Programından çıkartılmasını oybirliği ile kararlaştırdıklarını kaydetti.

Toplantıda hazır bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ise 32. maddenin varlığının meclisi bağlayacağını ve yıkım işine götüreceğini söylerken, Meclis Başkanı Temur da, kanunun tabi olarak herkesi bağlayıcı olduğunu hatırlattı.

MHP İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü de kaçak yapı ve metruk yerlerin yıkımının ihale yoluyla veya Özel İdare aracılığıyla yapılabileceğini ve sonra bu yapıların sahiplerinden tahsil edilecek olması sebebi ile Performans Planı’nda ayrılan ödeneğin kaldırıldığını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili de olan Başak Gözde Taşkıran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a kaçak yapı yapılmamasının idarece daha dikkatli denetlenmesi halinde kaçak yapıları yıkmak zorunda kalmayacaklarını da kaydetti.

Komisyon raporu üyelerin oybirliği ile kabul edildi.