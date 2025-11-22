45. Bölge Çorum Eczacı Odası, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yayımlayarak çocukların sağlık hakkının önemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin, dünya genelinde çocukların eğitim, sağlık, barınma ve korunma gibi temel haklarını garanti altına aldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, her yıl 20 Kasım’ın Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlandığı vurgulanarak, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerinin korunmasında sağlık profesyonellerine önemli görevler düştüğü belirtildi.

Eczacıların toplum sağlığındaki rolüne dikkat çeken Çorum Eczacı Odası, özellikle çocuk sağlığı konusunda eczacıların aktif sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Açıklamada, eczacıların çocukların sağlığını korumaya yönelik katkı sunduğu başlıca alanlar şöyle sıralandı: “Pediatrik ilaçlarda doğru dozun sağlanması. İlaç formu, kullanım şekli ve saklama koşulları hakkında ailelerin bilgilendirilmesi. Aşı takvimi konusunda farkındalık oluşturulması. Zehirlenme ve ilaç kazalarına karşı ebeveynlerin bilinçlendirilmesi”

“Her çocuk sağlıklı bir geleceği hak eder. Eczacılar, bu hakkın korunmasında güvenilir sağlık danışmanlarıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada çocukların sağlığının toplum geleceğini doğrudan etkilediğini vurgulanarak, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün yalnızca bir anma değil, farkındalık ve sorumluluk günü olduğunun altı çizildi.

Muhabir: Haber Merkezi