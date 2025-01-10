Ziyaret kapsamında, Selçuk ve beraberindeki heyet, Arıcı'ya pasta ikramında bulunarak sıcak bir ortamda sohbet ettiler.

İade-i ziyaretin ardından yapılan açıklamada, sporun gelişimine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Hakem kurulu başkanı Mahmut Selçuk, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'ya, futbola ve diğer sporlara katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Ayrıca, bu tür ziyaretlerin iletişim ve iş birliğini artırarak, Çorum'daki sporun daha da ilerlemesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Ferhat Arıcı ise, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, her iki kurumun da ortak hedef doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ