2024-2025 Amatör Futbol sezonunun ikinci ve son teknik toplantısı dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına Necati Çamiçi ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesi Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, sezonun ortasına gelindiğini ve gidişatın iyi olduğunu belirtti. Tüm takımlara başarılar dileyen Ayan, centilmence bir lig müsabakası olmasını temenni etti.

U17 LİGİ

15 MART'TA

BAŞLAYACAK

Ayan'ın konuşmasının ardından ilk olarak U17 Futbol Ligi'nin statüsü belli olurken, kura çekimi de gerçekleşti.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U17 Futbol Ligi'nin 15-16 Mart'ta oynanacak 1.hafta maçları ile başlayacağını duyurdu. 10 takımın mücadele edeceğini de ifade eden Ayan tek devreli lig statüsüne göre oynanacağını, sezonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar çift devreli lig usulüne göre Play-Off maçları oynayacağını belirtti. Ayan ayrıca, 2008-2009 doğumlu oyuncuların yanı sıra 2010 doğumlu oyunculardan da 2 tane kontenjan oynatılabileceğini sözlerine ekledi.

U17 Ligi'nde mücadele edecek takımlar: Buharaspor, Hattuşaspor, Çorum Anadolu FK, Çorumspor, İskilipgücü, Alaca Belediyespor, Osmancık Belediyespor, Gençlerbirliği, Mimar Sinanspor ve H.E.Kültürspor.

U13'E REKOR KATILIM

U13 Futbol Ligi'nin 22-23 Şubat'ta başlanacağı da açıklandı. 20 takımın 4 grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacağı belirtilirken, gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım daha sonra tek devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacağı duyuruldu.

U13 Ligi'nde A grubunda Osmancık Kandiberspor, Kargıgücü, Devanespor, Çorum İdman Yurdu ve Gülabibeyspor, B grubunda Bayat Belediyespor, İskilipgücü, Vefaspor, Çorum FK ve Hattuşaspor, C grubunda Alaca Belediyespor, Alacagücü, 1907 Gençlikspor, İkbalspor ve H.E. Kültürspor, D grubunda Mecitözü Gençlerbirliği, Sungurlu Belediyespor, Çorum Anadolu FK, Mimar Sinanspor ve Gençlerbirliği takımları yer aldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ