Profesyonel futbolcular için belirlenen ve ara dönem olarak da bilinen “İkinci Transfer ve Tescil Dönemi” bugün (13 Ocak Pazartesi) itibariyle resmen başladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi11 Şubat’ta sona erecek.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’na eklediği geçici madde ile kulüplerin harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30’luk sapma payını iptal etti.

Takım harcama limitleri belirlenirken Kulüp Lisans Kuruluna ibraz edilen sponsorluk ve reklam gelirlerine konu sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulüpçe tahsil olunan tutarlar dikkate alınarak yeniden tespit edilecek.

TFF'nin daha önce açıkladığı Geçici Madde 18'e göre, harcama limitlerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30, Nesine 2. Lig ekipleri için yüzde 50 sapma belirlenmişti.