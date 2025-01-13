Ahlatcı Çorum FK’nın eski golcülerinden Eren Aydın, sezonun ikinci yarısı için 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Sarıyer’le anlaştı.

Ahlatcı Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Galatasaray tarafından 1.Lig ekibi Boluspor’a kiralanan Eren Aydın, kırmızı-beyazlı forma ile bir türlü beklenilen patlamayı yapamadı. 13 lig maçında 465 dakika süre alan ve skora katkı sağlayamayan Eren, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 161 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

21 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Eren Aydın, sezonun ikinci yarısı için Galatasaray tarafından Sarıyer’e kiralandı.

Eren Aydın, 2022-2023 Sezonunda da Sarıyer’de oynamış ve 24 maçta 8 gol atıp 1 asist yapmıştı.