Geçtiğimiz günlerde 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Adana 01 FK ile yollarını ayıran Çorumlu futbolcu Selim Ilgaz’ın yeni takımı belli oldu. 29 yaşındaki kanat-orta saha oyuncusu, 3.Lig 4.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor’la sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında Adana 01 FK formasıyla 16 lig maçında 1.153 dakika süre alan Selim Ilgaz, 5 gol attı. Gurbetçi oyuncu, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 88 dakika sahada kaldı.

Selim Ilgaz, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’da da oynadı.