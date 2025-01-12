Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi D Grubu’nda mücadele eden Çorum Gençlikspor, normal sezonun son haftasında konuk olduğu lider Sinopspor’a farklı yenildi.

Daha önce ilk iki şansını kaybeden Çorum Gençlikspor, normal sezonun son haftasında lider Sinopspor’a konuk oldu. Cumartesi günü, 85.Yıl Kemalettin Samipaşa Spor Salonu’nda oynanan maç ev sahibi takımın üstünlüğü altında geçti. İlk yarıyı 19-12 geride kapatan Çorum Gençlikspor, maçı da 38-19 kaybetti.

4 takımlı grupta oynanan diğer maçta ise Kastamonu Esan Akü Merkez Ortaokulu Spor Kulübü, Kastamonu derbisinde DSİ Spor’u 35-22 yendi.

Bu sonuçların ardından Sinopspor normal sezonu 16 puanla lider, Esan Akü 12 puanla ikinci sırada bitirip play-off oynama hakkı elde etti. Çorum Gençlikspor 6 puanla sezonu üçüncü sırada tamamlarken, tek galibiyetini Çorum’a karşı alan Kastamonu DSİ Spor 2 puanla sezonu sonuncu olarak kapattı.