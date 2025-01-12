Fikstür gereği 18 Ocak’ta oynanması gereken ancak iki kulübün anlaşması üzerine Cumartesi günü Samsun Mustafa Dağıstanlı spor Salonu’nda yapılan karşılaşmada ev sahibi ekip rahat bir galibiyet aldı. İlk seti 25-17 kaybeden Osmancık Belediyespor, ikinci sette rakibini zorlasa da 25-23 kaybetti. Üçüncü seti de 25-10 kazanan Samsun Voleybol parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından üst üste 8.yenilgisini alan Osmancık Belediyespor 4 puanda kalırken, galibiyet sayısını 7’ye çıkartan Samsun Voleybol puanını 20’ye yükseltti.

Osmancık Belediyespor, sezonun son maçında 26 Ocak’ta lider Rize Çayeli ile Çorum’da karşılaşacak.