Çorum Valisi Ali Çalgan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Heyeti ile birlikte Gürcistan–Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, şehidin babası Rüştü İbbiği’ye başsağlığı dileklerini ileterek Azerbaycan bayrağı takdim etti. İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmaya vurgu yapılan ziyarette, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin bu anlamlı ziyaretle bir kez daha somutlaştığını belirterek, “Şehitlerimizin aziz hatırası etrafında kenetlenen bu birliktelik, ortak tarihimizin ve gönül bağlarımızın geleceğe taşınan en değerli mirasıdır. ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışıyla şekillenen bu kardeşlik; acıda, sevinçte ve gururda tek yürek olmanın en anlamlı örneğini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretine ayrıca Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Millî Savunma Bakanlığı Şehit ve Gazi Daire Başkanı Şenol Kartal, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Çorum ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Erdal Dirik ile İl Müftü Vekili Fazıl Saraç da katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR