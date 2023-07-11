Hitit Üniversitesi, Türkiye'de perakendecilik sektörünün önde gelen firmalarından Migros ile güçlerini birleştirdi. Ülke ekonomisinde yarattığı istihdam ve gelir açısından önemli bir yer tutan perakendecilik sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye katkıda bulunmak amacıyla Hitit Üniversitesi ve Migros Ticaret A.Ş. arasında MAYA Programı iş birliği protokolü imzalandı.

MAYA Programı protokolü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine hem sektör tecrübesi kazandırılmış hem de mezuniyet sonrası istihdam kolaylığı sağlanmış olacak.

MAYA Programı kapsamında öğrencilerin, istihdamını kolaylaştıracak eğitim, seminer ve yönetici yetiştirme programları hayata geçirilecek.

MAYA Programı sayesinde günümüzde büyüme potansiyeli oldukça fazla olan perakendecilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin, hem akademik hem de fiilen çalışmalarına olanak sağlayacak bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Programda, gelecekte perakende sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerin, üniversiteden edindikleri bilgi birikimini perakendecilik alanındaki fiili uygulamalara aktarmaları ve bu faaliyet kolunda yetişmiş, donanımlı kişiler olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARA

MAĞAZA YÖNETİCİSİ OLMA İMKANI

Migros Ticaret A.Ş.’nin eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler sonunda seminer programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Migros tarafından katılım sertifikası verilecek.

Programa kabul edilen öğrencilerin, eğitim dışı zamanlarda Migros tarafından uygun görülmesi halinde, Migros’un merkez ya da şubelerinde çalışmalarına olanak tanınacak.

Perakende konusunda mağaza yöneticisi olmak üzere MAYA programı kapsamındaki eğitimlere katılarak başarılı olan öğrenciler, mezuniyet sonrası Migros mağazalarında mağaza yöneticisi olarak çalışmak üzere iş imkanı elde etmiş olacaklar.