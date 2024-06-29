Çorum FK’nın ligdeki yeni rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, geçen sezon 1.Lig’de şampiyon olup Süper Lig’e yükselen Eyüpspor’dan ikinci transferini yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Eyüpspor’dan 33 yaşındaki Adrien Regattin’i kadrosuna katan Iğdır FK, İstanbul temsilcisinin 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Rogerio Thuram’a imza attırdı. Thuram, Sportif Direktör Abdülhamit Yıldız’ın da katıldığı törende 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Brezilyalı golcü geçen sezon Eyüpspor formasıyla 34 resmi maça çıkarken sahada 1658 dakika kaldı. Bu maçlarda 7 gol atan Thuram, 5 de gol pası verdi.
Editör: HABER MERKEZİ