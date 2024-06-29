Çorum FK’nın ligdeki yeni rakiplerinden, transfer döneminin flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 1.Lig ekibi Manisa FK’dan sol bek Alberk Koç’u kadrosuna kattı.

Diyarbakır temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Alberk Koç geçen sezona Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da başlarken, Süper Lig’de 1 maçta 14 dakika süre aldı. Sonrasında Manisa FK’ya transfer olan 27 yaşındaki deneyimli sol bek, siyah-beyazlı formayla ise 18 resmi karşılaşmada 1457 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.