Çorum FK’nın 1.Lig’deki yeni rakiplerinden Iğdır FK, takımı play-off şampiyonu yaparak 1.Lig’e çıkartan ve daha önce Çorum FK’yı da çalıştıran teknik direktör Serdar Bozkurt’la yola devam etme kararı aldı.

47 yaşındaki Serdar Bozkurt, Iğdır FK’nın başında ligde 6 maça çıkarken, Doğu Anadolu temsilcisi 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp 14 puan topladı ve yenilgi yüzü görmedi. Iğdır FK, play-off maçlarında ise İskenderunspor, 24 Erzincanspor, Kastamonuspor ve finalde de 1461 Trabzon’u eleyerek Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne yükseldi.