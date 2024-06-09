Akhisar Selçikli mahallesindeki güreş sahasında düzenlenen organizasyona çeşitli kategorilerde 600 civarında güreşçi katıldı.

Güreşlerde, küçük orta boyda mücadele eden Sungurlulu güreşçi Eren Kalkan, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, kazandığı başarıdan dolayı Eren Kalkan’ı tebrik etti.

Öte yandan, güreş severlerin büyük heyecanla izlediği başpehlivanlık müsabakalarında ise, finalde Feyzullah Aktürk’ü yenen Ali İhsan Batmaz şampiyon oldu.