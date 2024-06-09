Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Türk Telekom’un ana sponsoru olduğu Ampute Futbol Milli Takımı, finalde Camille Fournier Stadyumu’nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Maçın 10 dakikası dengeli bir oyunla geçti. 15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmi Özcan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 28. dakikada Ömer Güleryüz’ün köşe atışından attığı şık golle skoru 2-0’a getirdi. 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk’ün fileleri havalandırmasıyla milliler farkı 3’e çıkardı. Bu golle iyice rahatlayan Ampute Milli Futbol Takımı, maçı da bu skorla tamamladı.



Türkiye, bu sonuçla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşadı. Öte yandan Ampute Milli Takımı, 2017 ve 2021 yılında Avrupa, 2022’de de Dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

KUPAYI ALDILAR

Mücadele sonrası kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törende ay-yıldızlılar, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateuzs Vidlak'ın elinden kupayı alarak büyük sevinç yaşadı. Öte yandan turnuvada 16 golle gol kralı olan Ömer Güleryüz, hem en iyi oyuncu ödülünü hem de krallık ödülünü aldı.