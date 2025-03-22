Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ÜNİDES 3. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin 1 milyon 450 bin liralık bütçeli 22 projesi daha destek almaya hak kazandı. Hitit Üniversitesinin ÜNİDES kapsamında desteklenen proje sayısı ise 35’e ulaştı.

Sonuçlara göre başvurusu kabul edilen kulüpler ve projeler şu şekilde:

Afet ve Acil Durum Kulübü “Afet Farkındalığı ve Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi”, Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü “Finansal Okuryazarlık ve Sigorta Bilinci Atölyesi”, Beslenme ve Diyetetik Kulübü “Sağlıklı Yaşam ve Sporla Bütünleşen Beslenme”, Bilim ve Teknoloji Kulübü “Bilim Atölyesi Etkinlikleri”, Endüstri ve Veri Kulübü “Açıklanabilir Yapay Zeka ve Optimizasyon Çalıştayı”, Engelsiz Üniversite Kulübü “Duy, Anla, Destek Ol: Gelişimsel Yetersizliğe Dair Üniversiteli Gençliği Bilinçlendirme Projesi”, Gastronomi Kültür ve Turizm Kulübü “HİTÜ Gastronomi Günleri Yemek Yapma Yarışması”, Genç Tema Kulübü “Toprağın Yolunda”, Sanat Atölyesi Kulübü “Dezavantajlı Gruplarla Kapsayıcı Müzik Etkinliği”, Tarih ve Kültür Araştırmaları Kulübü “Hitit Seramik Atölyesi”, Tıp Akademisi Kulübü “HİTÜ 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi”, Antropoloji Kulübü “Ulusal Antropoloji Öğrencileri Kongresi”, Dağcılık Kulübü “Kayaya Dokun: Kampüsten Zirveye”, Edebiyat Kulübü “Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu”, Arkeoloji Kulübü “Geçmişin İzinde Arkeoloji Günleri”, Kampüs Rekreasyonu Kulübü “Eko Rekreasyon Faaliyeti”, Kişisel Verileri Koruma Kulübü “Toplumda Eşit Adımlar: Engelleri Aşmak için Birleşen Sesler”, Maliye Kulübü “Genç Nesil ve Vergi Bilinci: Toplumsal Sorumluluğa İlk Adım”, Mekatronik Kulübü “Teknofest 2025: Robotik Eğitim Kampı ve İHA Keşfi”, Satranç Kulübü “Tarihin Saklı Köşeleri”, Sosyal Girişimcilik ve Farkındalık Kulübü “Tematik Sosyal Hizmet Kariyer Günleri: Uzmanlık Alanlarına Yolculuk” ve Türk-İslam Sanatları Kulübü “Seramikle Buluşma: Gençlerle Hayallerimizi Şekillendiriyoruz” projesi”

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projesi kabul olan öğrenci kulüplerini ve akademik danışmanlarını tebrik etti. Öztürk, HİTÜ öğrencilerinin her alanda proje geliştirdiklerini kaydederek 2 proje ile yola çıktıkları ÜNİDES desteklerinin 35 projeye ulaştığını dile getirdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR