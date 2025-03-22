59 yaşında, 132 kilogram ve hipertansiyon hastası olan Halil isimli kişi hastalık ve kilolarının kendisi için hayatı son derece zorlaştırdığını belirtti. Aile hekiminin yönlendirmesi ile kilo vermesi için Sağlıklı Hayat Merkezi’ne giden vatandaş burada diyetisyen hizmeti aldı. Halil bey diyetisyen takibinde 6 ayda toplam 24 kilo vererek 132 kilodan 108 kiloya düştü.

Bu süreçte diyetisyen tarafından kendisine özel diyet listesi oluşturulduğunu ve düzenli olarak kilo takibinin yapıldığını ayrıca vücut analiz cihazıyla da ayrıntılı ölçümlerinin yapıldığını ifade Halil Bey Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı bu hizmetten son derece memnun olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ