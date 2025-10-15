Hitit Üniversitesi, her yıl geleneksel hale getirdiği “Hitit’e Hoş Geldin Şenliği” ile 2025–2026 akademik yılını coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Etkinlik bugün (15 Ekim 2025 Çarşamba günü) saat 14.30’da Kuzey Kampüsü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda yapılacak.

HİTÜ yönetimi, öğrencileri büyük buluşmaya davet ederek şenliğin dopdolu etkinliklerle geçeceğini duyurdu. Etkinlikte öğrenciler, konserler, yarışmalar, dans gösterileri, oyun alanları ve sürpriz etkinliklerle keyifli anlar yaşayacak.

Kampüs atmosferini renklendirecek şenlikte ayrıca, üniversite kulüpleri ve öğrenci toplulukları stantlar açarak yeni üyelerini karşılayacak. Gün boyunca müzik performansları, sahne etkinlikleri ve çekilişlerle öğrenciler eğlence dolu bir kampüs günü geçirecek.

Etkinliğin amacının yeni dönemde öğrenciler arasında dayanışmayı artırmak ve kampüs kültürünü güçlendirmek olduğu da belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi