CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Mimar Levent Çöphüseyinoğlu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’un sanayi altyapısı, şehir planlaması ve ekonomik büyüme potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Tahtasız, kentte üretimin, istihdamın ve yatırım ortamının güçlenmesi için yapılan çalışmalara verdikleri önemi vurgulayarak, “Çorum’un kalkınması, ortak akıl ve iş birliğiyle mümkündür. Bu doğrultuda her kesimle diyalog halinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Levent Çöphüseyinoğlu ise şehir estetiği ve sürdürülebilir kentleşme konularına dikkat çekerek, planlı büyümenin ekonomik gelişmeyle paralel ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Heyete teşekkür eden Başaranhınacal da kentin üretim potansiyelinin daha ileriye taşınması için kamu, siyaset ve iş dünyasının ortak çabalarının önemine değindi.

