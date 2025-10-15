Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, “Esnaf, ahilik geleneğini yok sayıp hile yapan konumunda olmamalı; kendini devletim diye tanımlayan da halkını küçük düşürmemeli” dedi.

Fatih Softa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın’a yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Softa, son dönemde yaşanan uygulamalara ve belediye yönetiminin tutumuna atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Esnaf, ahilik geleneğini yok sayıp ‘hile yapan’ konumunda olmamalı; kendini devletim diye tanımlayan kişi de hoşgörüyü bırakıp halkını mahcup edip, küçük düşürmemelidir. Bu şehirde yöneten de yönetilen de adaletin, ahlakın ve vicdanın temsilcisi olmak zorundadır.”

Son günlerde Çorum’da sebze-meyve pazarlarında Başkan Aşgın ile esnaf arasında yaşanan gerginliği ve atışmayı değerlendiren Softa, esnafın mevcut ekonomik gidişatta ayakta kalma mücadelesi verdiğini, üreticinin ise gerek kuraklık, gerekse zirai don ve mevsim şartları gereği bu sene ürün alamadığını, bu durum karşısında anlayışlı, yapıcı olmanın şart olduğunu, eğer bir hata varsa yasal yollarla, denetim mekanizmasını ve yönetmeliği hayata geçirmekle çözülebileceğini, esnafı azarlamanın, hor görmenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Softa, ahiliğin sadece ticaretin değil, aynı zamanda yöneticilik anlayışının da temelinde yer aldığını belirterek, “Belediyecilik, vatandaşını azarlamak, mahcup etmek, görmezden gelmek değildir. Halkın içinde, halkıyla birlikte yürümektir. Biz, yönetenlerin gücünü makamdan değil, milletin gönlünden alması gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Softa, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Gelecek Partisi olarak Çorum’da dürüstlüğü, adaleti ve insan onurunu koruyan bir anlayışın savunucusuyuz. Halkın, esnafın onurunu zedeleyen her davranışa karşı sessiz kalmayacağız.”

