Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Süper Lig'e Yükselme Play-Off maçları Diyarbakır'da oynandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi voleybol erkek takımı grubunu yenilgisiz lider tamamladı. Daha sonra çeyrek finalde Çukurova Üniversitesi ile karşılaşan Hitit'in efeleri rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meltem Evli idaresindeki Hitit Üniversitesi erkek voleybol takımı yarı final maçları öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Editör: RIFAT KARA