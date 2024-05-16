Çorum Dolunay Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren tekvandocuların Mayıs dönemi kuşak terfi sınavı yapıldı.

Kulüp merkezinde gerçekleştirilen sınava 30 civarında tekvandocu katıldı. Sporcu velilerinin de ilgiyle takip ettiği sınavın komisyon başkanlığını aynı zamanda kulüp başkanı ve antrenörü Rafet Kazak yaparken, aynı zamanda hakem ve antrenör olan Buse Meryem Kazak da komisyonda yer aldı. Tekvando gösterisiyle sona eren sınava katılan tüm sporcuların başarılı olup bir üst kuşağa terfi ettikleri belirtildi.

Antrenör Rafet Kazak, tekvandonun yanı sıra kickboks branşında da faaliyet gösterdiklerini belirterek, altyapılarına 4 yaşından itibaren çocukları alıp eğittiklerine dikkat çekti.