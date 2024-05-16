Çorum futbolunda tarihi gün… Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasından sonra heyecan Süper Lig’e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off’ta devam edecek. Ahlatcı Çorum FK, play-off 1.turunda bugün Kocaelispor’u konuk edecek.

İlk kez mücadele ettiği 1.Lig’de çok başarılı bir sezon geçiren ve son maça kadar final şansını sürdüren Ahlatcı Çorum FK, normal sezonu 56 puanla 5.sırada tamamlarken, Kocaelispor da yine son haftaya final umuduyla girdi. Son hafta maçlarını kaybeden iki takım, play-off 1.turunda eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maç Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. İki takım da hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Kazanan tarafın yarı finale yükseleceği, yenilen takımın ise sezonu tamamlayacağı Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçı, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşmada İzmir bölgesi Süper Lig hakemlerinden Emre Kargın düdük çalacak.

Maçta normal sürenin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatılacak. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltı atışları belirleyecek.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kocaeli’de oynanan maçı Kocaelispor son dakika golüyle 2-1 kazanırken, Çorum’daki karşılaşma 1-1 bitti.