Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları dün Çorum'da yapıldı. Kastamonu, Sinop, Karabük ve Yalova temsilcilerinin yer aldığı grupta tüm maçlarını 3-0'lık skorlarla kazanan Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi şampiyon olarak Mayıs ayında yapılacak olan Süper Lig'e terfi müsabakaları oynamaya hak kazandı.

KUPALAR VERİLDİ

Bugün 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde Hitit Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi arasında oynanan ve 3-0 Hitit Üniversitesi'nin üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonunda düzenlenen törenle Hitit Üniversitesi kadın ve erkek takımı kupalarını aldı.



Editör: RIFAT KARA