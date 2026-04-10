Hitit Dağcılık Kulübü (HİDAK) tarafından yapılacak etkinlik, 16-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 46 kilometrelik parkurdaki yürüyüş, Hattuşa, Alacahöyük ve Kalehisar güzergâhını kapsayacak. Katılımcılar, hem doğayla iç içe bir deneyim yaşayacak hem de Çorum’un tarihi mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Programın ilk günü Çorum’dan Boğazkale’ye hareketle başlayacak yürüyüşte, Hattuşa’da kamp kurulacak ve Budaközü Vadisi’nde yürüyüş yapılacak. 2. gün Hattuşa’dan Kalecikkaya’ya 16 kilometrelik etap tamamlanacak ve gölet çevresinde kamp yapılacak. Üçüncü gün ise Kalecikkaya’dan Alacahöyük’e 18 kilometrelik yürüyüş yapılacak. Etkinliğin son gününde ise Alacahöyük’ten Kalehisar Kalesi’ne gün doğumu yürüyüşü yapılacak ve program Çorum’a dönüşle sona erecek.

Kontenjanın 50 kişi ile sınırlı olduğu yürüyüş için başvuruların 8 Mayıs’a kadar...

Muhabir: NURDAN AKBAŞ