Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Programı öğrencileri öğrencileri, “Ön Yargıları Sollayıp Geçti” haber çalışmalarıyla TRT’nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında haber yayıncılığı / video haber kategorisinde finale yükseldi.

TRT tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencileri önemli bir başarıya imza attı.

TRT tarafından 10 yıldır iletişim fakülteleri kapsamında hayata geçirilen yarışma bu yıl ilk kez meslek yüksekokulları dahil edilerek gerçekleştiriliyor.

Yapılan değişikle beraber yarışmaya başvuran Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Programı öğrencileri, video haber kategorisinde hazırladıkları projeyle finale yükselmeyi başardı.

Sudenur Dumlu, Arzu Neriman Çelik ve Rabia Güler’in Öğr. Gör. Ali Aşır danışmanlığında hazırladıkları proje yarışmadaki en iyi 10 proje arasında yer aldı.

Finalist öğrenciler, 9-14 Ekim 2025 tarihleri arasında TRT tarafından düzenlenecek “Geleceğin İletişimcileri Haftası” kapsamında çeşitli atölyeler, söyleşiler ve kültürel etkinliklere katılacak. Yarışmanın ödül töreni ise 14 Ekim 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.

