CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında bu akşam meydana gelen yangın ile ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Milletvekili Tahtasız mesajında, yangının itfaiye ekiplerinin hızlı ve özverili müdahalesi sayesinde çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındığını belirterek, “Dumandan etkilenen kıymetli hemşehrilerimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi en içten duygularımla iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, olaydan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasına teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ