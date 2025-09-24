Çorum Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında tiyatroya ilgi duyan gençler ve yetişkinler için Tiyatro Kulübü bünyesinde ücretsiz oyunculuk eğitimi başlatıyor. Kursa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Profesyonel bir gelişim imkanı sunmayı hedefleyen eğitimler, Tiyatro Kulübü Genel Sanat Yönetmeni Bilgehan Geniş tarafından verilecek. Eğitim programında temel oyunculuk teknikleri, diksiyon, beden dili, doğaçlama ve sahne disiplini gibi birçok konu yer alacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, programın temel amacının tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve yeni yeteneklerin yetişmesine olanak sağlamak olduğu vurgulandı. Eğitimler sonunda katılımcılara yeteneklerini sergileyebilecekleri bir fırsat sunulmasının da planlandığı belirtildi.

Eğitime katılmak isteyen sanatseverlerin, başvurularını 30 Eylül 2025 tarihine kadar Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapmaları gerekiyor. Adaylar, detaylı bilgi için 0507 207 07 34 numaralı telefonu arayabilirler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR