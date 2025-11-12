Musa K.(53) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil ile Hasan K.(85)’in kullandığı 19 AJ 741 plakalı otomobil, İskilip yolu Çanakçı Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 19 AJ 741 plakalı aracın sürücüsü Hasan K. İle araçta bulunan Fındık Keskin (91) ve Nergis K.(77) ile 06 FC 9158 plakalı araçta bulunan Çağrı K.(9) ve Kamile K.(47) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İle kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fındık Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili her iki araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.