Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun geçtiğimiz aylarda ilimize yaptığı ziyarette gündeme gelen bazı projeler, 2026 yılı yatırım programına teklif edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından yeni sağlık projelerinin yatırım programına teklif edilmesini “Çorum’a müjde” olarak duyurdu.

Milletvekili Kaya, yaptığı açıklamada “Yeni sağlık yatırımlarımız Çorum’umuza, hemşehrilerimize ve sağlık camiamıza hayırlı olsun. Başta sağlık alanında güçlü vizyonuyla ülkemize öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve destekleri için Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre 2026 yatırım programına teklif edilen projeler şunlar: “100 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Ek Binası, 100 yataklı Psikiyatri Hastanesi Ek Binası, 20 yataklı Erişkin Arındırma Merkezi, Ergen Arındırma Merkezi ve Bahar Merkezi, Gazi Aile Sağlığı Merkezi (Çorum Merkez), Kale Aile Sağlığı Merkezi (Çorum Merkez) ve Şenyurt Aile Sağlığı Merkezi (Osmancık)”

Projelerin hayata geçmesiyle birlikte, Çorum’un sağlık altyapısının daha da güçleneceği ve vatandaşların modern, erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi