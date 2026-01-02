İşte her iki anket çalışmasından ortaya çıkan sonuçlar; adaylara ve partilere göre oy oranları...

TÜRKİYE'Yİ KİM YÖNETSİN?

Asal Araştırma’nın Aralık 2025’te yaptığı, “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” anketinin sonuçları paylaşıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 24 ile liderlik tercihinde ilk sırada yer aldı.

Erdoğan'ı, yüzde 14,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yüzde 12,0 ile İstanbul Büyükşehir Belediye’sine yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu takip ediyor.

Araştırmada diğer isimlerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,2

Özgür Özel: Yüzde 4,6

Devlet Bahçeli: Yüzde 4,0

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 3,0

Ümit Özdağ: Yüzde 2,8

Fatih Erbakan: Yüzde 2,0

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,6

Öte yandan yılın son anketi GENAR tarafından yayınlandı.

GENAR Türkiye Raporu'nun 2025 yılı sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 1,6 puan fark olduğu görüldü.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşılan Aralık 2025 verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde:

• AK Parti: %33,7

• CHP: %32,1

• DEM Parti: %9,6

• MHP: %7,8

• İYİ Parti: %5,0

Geçen seçimlerde yer almayan Anahtar Parti'nin anketteki oy oranı dikkat çekti

• Anahtar Parti: %3,5

• Zafer Partisi: %3,0

• Yeniden Refah Partisi: %2,9

• TİP: %1,7

• Diğer: %0,7