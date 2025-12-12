ORC Araştırma Şirketi'nin yıl sonu seçmen eğilimlerini ortaya koyan çalışması kamuoyuyla paylaşıldı. 26 ilde 3 bin 600 katılımcıyla 8–10 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İLK İKİ PARTİ BAŞA BAŞ GİDİYOR

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32,3 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31,2 oy oranıyla ikinci oldu. İki parti arasındaki farkın 1 puanın altına inmesi dikkat çekti.

ORTA SIRALARDA YOĞUN REKABET

Üçüncü sırada yüzde 7,5 ile DEM Parti yer alırken, MHP yüzde 7,2, İYİ Parti ise yüzde 6,1 oy oranına ulaştı. Bu partilerin birbirine yakın oranları, orta sıralardaki rekabetin sürdüğünü gösterdi. Ankette Zafer Partisi yüzde 3,6, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, Saadet Partisi yüzde 1,9, TİP yüzde 1,5, Anahtar Parti yüzde 1,2 oy aldı. "Diğer" partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,0 olarak ölçüldü.

İşte anketin grafiği;