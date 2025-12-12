Umre ibadeti için mübarek topraklara gidecek olan 337 vatandaş Çorum'dan dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile Çorum’a özel 22 günlük umre turuna kayıt yaptıran 337 vatandaş için İl Müftülüğünce uğurlama programı yapıldı.

Çorum Otobüs Terminalinde yapılan programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, il müftü yardımcıları, şube müdürleri, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayıp Çorum Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu’nun okudukları ilahilerle devam ederken, umre yolcuları ve yakınları duygu dolu anlar yaşadılar.

Kafile başkanı olarak umrecilerle beraber kutsal topraklara gidecek olan Müftü Yıldırım’ın konuşmasının ardından bir selamlama konuşması yapan Başkan Aşgın da umrecilere “Güle güle gidin, güle güle dönün” diyerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Emekli Müftü Mustafa Nurgün’ün yaptığı duanın ardından 9 otobüsü dolduran 337 umre yolcusu Çorum’dan uğurlandı.

Program sırasında TDV Çorum Şubesi ile Çorum Belediyesine ait Mobil İkram Araçları vatandaşlara ikramda bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi