Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Hitit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan iki takım Türkiye’de ilk 5’e girmeyi başarırken bir takım ise “En İyi Sunum Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye’den ve dünyadan havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği TEKNOFEST 2025’te final sonuçları belli oldu. Altı takımla final yarışmalarında yer alan HİTÜ öğrencileri, “Havacılıkta Yapay Zeka”, “Sağlıkta Yapay Zeka”, “İnsansız Kara Aracı” ve “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorilerinde projelerini sergiledi.

Açıklanan sonuçlara göre “Havacılıkta Yapay Zeka” kategorisinde yarışan HititAITech takımı Türkiye 4’ncüü, HititeYoungTeam ise Türkiye 5’ncisi olmayı başardı.

“Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorisinde yarışan Ustabaşı takımı ise “En İyi Sunum Ödülü”nün sahibi oldu.

Muhabir: Haber Merkezi