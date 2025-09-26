Belediye Başkanı Şerif Arslan’a ziyarette MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru da eşlik etti.

Ziyaret sırasında Arslan, 3 Ekim 2025 tarihinde Alaca’da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine Devlet Bahçeli’yi davet etti. Bahçeli, nazik davet için teşekkür ederken, Alacalılara da selamlarını iletti.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “MHP Genel Başkanı Kıymetli Büyüğümüz, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, 3 Ekim’deki toplu açılış törenimize davet ettik. İlgi ve alakalarından dolayı Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyor, hemşehrilerime de selamlarını getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi