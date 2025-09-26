CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Merkez Köy Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Yıldırım Külcü ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette köylerin ortak sorunlarını ve tarımsal üretimde yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, köylerin yol, su, altyapı, internet ve sağlık ocağı gibi kronikleşen sorunlarının yanı sıra bu yıl çiftçilerin kuraklık ve zirai don nedeniyle büyük zarar gördüğünü vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ziyarettin ardından çiftçilerin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Zirai don nedeniyle yapılacağı açıklanan ödemeler hâlâ çiftçilerimizin hesaplarına yatmadı. TARSİM sigortası olmayan üreticilerimiz ise kuraklık ödemesinden yararlanamıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz hem maddi hem de manevi açıdan çok zorlu bir yıl geçiriyor.”

Borçların faizsiz ertelenmesi talebi

Çiftçilerin çoğunun Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediğini belirten Mehmet Tahtasız, “Her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi en acil taleplerinden biridir” dedi. Milletvekili, muhtarlarla düzenli istişare ettiklerini, köylerin taleplerini Meclis gündemine taşımaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi