Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak olan Ahilik Haftası renkli görüntülerle başladı.

Ahi Evran’ın esnaf için 800 yıl önce kurduğu sistemin yaşatılması adına her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası kutlamaları Çorum’da da başladı.

Bu yıl 38.’si düzenlenecek olan Ahilik Haftası açılışı Kadeş Barış Meydanı’ndan Saat Kulesi’ne yapılan kortej geçişi ile başladı. Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, esnaf odası başkanları, esnaf, öğretmen ve öğrencilerin ellerinde Türk Bayrağı ve pankartlarla yaptığı yürüyüşe Belediye Mehteran Takımı eşlik etti.

Ahilik Haftası kutlamaları ise Hürriyet Meydanı’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenlere Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ticaret Müdür Vekili Tülay Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Fatih Özüyağlı, Alper Zahir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Esnaf Odası Başkan ve yöneticileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Mehteran takımının gösterisi ile devam eden programda Ahilerin 1000 yıldır Anadolu’yu birarada tutmak için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan ÇESOB Başkanı Gür, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladı.

Ahiliğin, insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu vurgulayan Gür ahiliğin sadece ticarette değil vatan savunmasında da önemli görevler üstlendiğini, esnaf ve sanatkarın bu geleneği yaşatmaya devam ettiğini vurguladı. Recep Gür; “Türk esnafı bugün ahilik değerlerinin taşıyıcısı, ülke ekonomisinin belkemiği, güvenin kapısı, kardeşliğin teminatı, birliğin sigortasıdır ve milli kültürün vazgeçilmez koruyucusudur” diye konuştu.



Ticaret Müdür Vekili Şahin de konuşmasında Ahilik kültürü hakkında bilgi verdi. Ahilik değerlerinin bugünün modern dünyanın iktisadi değer ve kavramlarına da ışık tuttuğunu anlatan Tülay Şahin: “Dünya durdukça ahilik felsefesi ve değerler bütünü olarak var olmaya devam edecektir” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Aşgın ise işini düzgün yapmayan ve milleti aldatan esnafı bir kez daha uyararak; “Biz Belediye olarak esnafın her daim yanındayız. Ama işini doğru yapmayanın papucunu dama atmaya, tezgahlarını yıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ahilik Haftası nedeni ile burada sağlanan birlikteliğin önemine değinerek Yılın Ahisi Selim Kölegöz’ü de kutlayan Başkan Aşgın, Peygamber Efendimizin “Aldatan bizden değildir” sözünü hatırlatarak esnafa “Helal aşınıza haram katmayın. Çocuklarınıza haram yedirmeyin” diye seslendi.

Başkan Aşgın: “Çorum Belediyesi olarak Ahilik teşkilatında olduğu gibi işini dürüst ve ahlaklı yapan esnafımızı başımızda taşımaya devam edeceğiz ama işini düzgün yapmayanın pabuçlarını dama atacağız ve tezgahlarını başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü aldatan bizden değildir. Esnafımız da aldatıyorsa bizden değildir. Biz de bizden olmayanlarla Türk milleti olarak mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Vali Çalgan da tüm Çorum esnafının Ahilik Haftasını kutlayarak Ahi Evran’ın 800 sene önce kurduğu sistem ile modern dünyada günümüzde 50 kurum ve kuruluşun yapmaya çalıştığı işleri hayata geçirdiğini kaydetti. Bu milletin her zaman dünyaya örnek işlere imza attığını hatırlatan Çalgan, esnafın da pirlerinin yolundan giderek örnek olacağına inandığını, çürük elmaların dürüst esnafı lekelediğini sözlerine ekledi.

Programda konuşmaların ardından Yılın Ahisi seçilen Kasap Selim Kölegöz’e Ahilik Belgesini Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇESOB Başkanı Recep Gür birlikte takdim etti. Törende daha sonra ise yılın kalfaları, yılın çırağı, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödül ve hediyeleri iletildi.

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü’nün tiyatro gösterisi ve Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları gösterisi ile devam edilen törende yılın Ahisi Selim Kölegöz’e şed kuşatma töreni yapıldı. Hürriyet Meydanı’nda esnaf ve sanatkârların ürünlerinin sergisinin açılışı yapılarak protokol üyeleri tarafından gezilirken, katılımcılara ÇESOB tarafından yaptırılan Ahilik pilavı, Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan helva ve Belediye tarafından ise mobil ikram aracında limonata ikramında bulunuldu.

Ahilik Haftası kutlamalarına bugünde merhum esnaf için mevlid okutulması, 9 camide ahilik pilavı ikramı, karayollarında leblebi ve ilimizi tanıtıcı broşür dağıtımı, Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilerek “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilmesi ile devam edilecek.