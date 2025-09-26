Türk Eczacıları Birliği 45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nda 12. Dönem Yönetim Kurulu, düzenlenen törenle görevini devraldı.

Devir teslim törenine Divan Başkanı ve önceki dönem başkanlarından Ecz. Süleyman Koca, Kurucu ve Onursal Başkan Ecz. Emine Şefkat Güler ile önceki dönem oda başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan da katıldı.

Oda yönetiminden yapılan açıklamada, geçmişten bugüne uzanan köklü miras ve güçlü birlik mesajına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Odamızın canlı tarihi, köklü mirası ve emanetçileri bir arada olarak, geçmişten geleceğe uzanan güçlü birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Bu ruh, odamızın en büyük gücü ve yarınlara taşıyacağımız en kıymetli değeridir. Birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız, mesleğimizin geleceğini birlikte yazacağız.”

Yeni yönetim, törene katılım sağlayan tüm meslektaşlara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi