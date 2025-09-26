Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Genel Kurul’da güven tazeleyerek yeniden Oda Başkanlığı’na seçilen Afacan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından konuşan Afacan, meslektaşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çorum Eczacı Hareketi olarak çıktığımız bu yolculukta, siz değerli meslektaşlarımızın teveccühü ile 12. Dönem için mazbatamızı almış bulunuyoruz. Bu mazbata yalnızca bir kâğıt değil; birlikteliğimizin, azmimizin, emeğimizin ve mesleğimize olan inancımızın en somut simgesidir. Bundan sonraki süreçte de şeffaf, adil, denetlenebilir ve katılımcı bir anlayışla odamızı hep birlikte yönetecek, mesleğimizi geleceğe taşıyacağız. Mesleğimizin geleceğini birlikte yazacağız, birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız. Bizlere güvenen, destek veren ve yol arkadaşlığı yapan tüm eczacılarımıza yürekten teşekkür ederiz. Sözümüz var, birlikte güçlüyüz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ